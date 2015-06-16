​В Афганистане уничтожены 14 талибов

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы Афганистана ликвидировали 14 боевиков в результате авиаудара на северо-востоке страны, среди них теневой губернатор талибов.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник полиция страны.

По словам представителя полиции провинции Бадахшан Лала Мохаммада Ахмадзая, авианалет на деревню Кхол Дара-и-Хастак в районе Джурм был совершен в понедельник. Среди убитых так называемый талибский губернатор провинции Бадахшан Мулла Амануддин и восемь иностранцев.

Мулла Амануддин стал третьим теневым губернатором талибов, убитым за последние пять дней. В воскресенье был уничтожен губернатор провинции Кунар Омар Задран. Ранее в пакистанском городе Пешавар был застрелен теневой губернатор провинции Нангархар Мавлви Мир Ахмад Гюл.