В Афганистане убиты 32 талиба

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Наступление движения «Талибан», направленное на захват района Файзабад в северной афганской провинции Джаузджан было пресечено, 32 боевика убиты.

Как передает Report, об этом сообщаетСиньхуа.

«Крупномасштабная атака талибов на район Файзабад была сорвана, повстанцы понесли огромные потери, оставили 32 трупа и скрылись», - заявил журналистам представитель провинциального правительства Реза Гафори.

«За два дня ожесточенных боев более 60 боевиков были ранены», -- добавил чиновник.

По его словам, начальник полиции соседнего района Манджигак был убит в ходе боевых действий.