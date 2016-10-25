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    В Афганистане убиты 32 талиба

    За два дня ожесточенных боев более 60 боевиков были ранены

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Наступление движения «Талибан», направленное на захват района Файзабад в северной афганской провинции Джаузджан было пресечено, 32 боевика убиты.

    Как передает Report, об этом сообщаетСиньхуа.

    «Крупномасштабная атака талибов на район Файзабад была сорвана, повстанцы понесли огромные потери, оставили 32 трупа и скрылись», - заявил журналистам представитель провинциального правительства Реза Гафори.

    «За два дня ожесточенных боев более 60 боевиков были ранены», -- добавил чиновник.

    По его словам, начальник полиции соседнего района Манджигак был убит в ходе боевых действий.

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