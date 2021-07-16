В Афганистане погиб фотожурналист - лауреат Пулитцеровской премии

Фотожурналист Reuters, лауреат Пулитцеровской премии Даниш Сиддикуи погиб при столкновениях в населенном пункте Спин-Болдак в провинции Кандагар на юге Афганистана. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель губернатора Ка

Фотожурналист Reuters, лауреат Пулитцеровской премии Даниш Сиддикуи погиб при столкновениях в населенном пункте Спин-Болдак в провинции Кандагар на юге Афганистана. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель губернатора Кандагара.

По словам представителя, последние несколько дней журналист освещал ситуацию в провинции.

Сиддикуи в 2018 году в составе фотослужбы Reuters получил Пулитцеровскую премию в номинации "художественная фотография" за серию снимков, посвященных бежавшим из Мьянмы рохинджа.