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В Афганистане погиб фотожурналист - лауреат Пулитцеровской премии

В Афганистане погиб фотожурналист - лауреат Пулитцеровской премии Фотожурналист Reuters, лауреат Пулитцеровской премии Даниш Сиддикуи погиб при столкновениях в населенном пункте Спин-Болдак в провинции Кандагар на юге Афганистана. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель губернатора Ка
Другие страны
16 июля 2021 г. 12:30
В Афганистане погиб фотожурналист - лауреат Пулитцеровской премии

Фотожурналист Reuters, лауреат Пулитцеровской премии Даниш Сиддикуи погиб при столкновениях в населенном пункте Спин-Болдак в провинции Кандагар на юге Афганистана. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель губернатора Кандагара.

По словам представителя, последние несколько дней журналист освещал ситуацию в провинции.

Сиддикуи в 2018 году в составе фотослужбы Reuters получил Пулитцеровскую премию в номинации "художественная фотография" за серию снимков, посвященных бежавшим из Мьянмы рохинджа.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda “Reuters”in foto-müxbiri öldürülüb

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