В Афганистане члены прежнего руководства страны создали совет сопротивления

Несколько ведущих афганских политиков, а также представителей свергнутого руководства страны создали Высший совет национального сопротивления Исламской Республики Афганистан для противостояния радикальному движению "Талибан".

Несколько ведущих афганских политиков, а также представителей свергнутого руководства страны создали Высший совет национального сопротивления Исламской Республики Афганистан для противостояния радикальному движению "Талибан".

Как передает Report, соответствующую декларацию опубликовал в Facebook один из лидеров партии "Исламское общество Афганистана" Ата Мохаммад Нур, который в настоящий момент, по информации ряда СМИ, находится в Узбекистане.

"Совет выражает признательность международному сообществу за непризнание талибов и призывает ООН и все страны мира оказать на них давление с целью создания инклюзивного правительства, так как представители различных этнических групп, официальных конфессий и языков, а также женщины, которые составляют половину нашего общества, игнорируются, а большая часть членов сформированного радикалами кабинета министров находится под санкциями", - подчеркивается в заявлении.

В декларации не уточняется, кто именно будет входить в новый политический орган. Между тем, по сообщениям ряда афганских СМИ, его членами, помимо опубликовавшего указанное заявление Нура, уже стали экс-спикер Волеси джирги (Народной палаты, нижней палаты парламента страны) в 2005-2010 годах, первый вице-президент исламской республики в 2014 году, а также лидер партии "Новый Афганистан" Мохаммад Юнус Кануни и занимавший в 2014-2020 годах должность первого вице-президента страны и лидер партии "Национальное исламское движение Афганистана" маршал Абдуррашид Дустум.

Кроме того, в Совет вошли первый заместитель председателя правительства в 2014-2020 годах и один из лидеров Исламской партии Афганистана Мохаммад Хан, а также второй заместитель главы исполнительной власти страны в 2014-2019 годах, глава Партии исламского единства афганского народа Мохаммад Мохакик.