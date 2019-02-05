В Афганистане 38 сотрудников сил безопасности погибли в результате двух атак талибов

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 сотрудников полиции были убиты в ходе нападения боевиков радикального движения "Талибан" на КПП в одном из районов провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, передает Report со ссылкой на телеканал Tolo News.

Инцидент произошел этой ночью.

Еще двадцать восемь сотрудников сил безопасности погибли в результате атаки талибов в провинции Кундуз. Подробности произошедшего не приводятся.

Отметим, что в Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.