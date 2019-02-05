 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Афганистане 38 сотрудников сил безопасности погибли в результате двух атак талибов

    По меньшей мере 10 сотрудников полиции были убиты в ходе нападения боевиков радикального движения Талибан на КПП

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 сотрудников полиции были убиты в ходе нападения боевиков радикального движения "Талибан" на КПП в одном из районов провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, передает Report со ссылкой на телеканал Tolo News.

    Инцидент произошел этой ночью.

    Еще двадцать восемь сотрудников сил безопасности погибли  в результате атаки талибов в провинции Кундуз. Подробности произошедшего не приводятся.

    Отметим, что в Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi