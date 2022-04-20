В Уганде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Пассажирский лайнер руандийской национальной авиакомпании RwandAir выкатился в среду рано утром со взлетно-посадочной полосы во время приземления в международном аэропорту Энтеббе в Уганде.

Пассажирский лайнер руандийской национальной авиакомпании RwandAir выкатился в среду рано утром со взлетно-посадочной полосы во время приземления в международном аэропорту Энтеббе в Уганде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила угандийская газета Monitor.

Самолет совершал рейс WB464 из Найроби (Кения). О возможных пострадавших или об ущербе лайнеру не сообщается.

По данным газеты, начато расследование инцидента. Предполагается, что произошедшее могло стать следствием недостаточной видимости в условиях сильного дождя или из-за плохой разметки недавно обновленного покрытия взлетно-посадочной полосы.