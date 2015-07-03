В аэропорту Торонто из-за конфликта авиакомпаний и заправщиков отменено 75 рейсов

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В международном аэропорту Пирсон канадского Торонто (провинция Онтарио) из-за конфликта авиакомпаний и поставщиков топлива отменяются и задерживаются десятки рейсов.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CTV.

Как уточнили в администрации аэропорта, речь идет о последствиях нарушения трудового договора между перевозчиками и компаниями, поставляющими топливо для самолетов.

Других подробностей не сообщается.

Сейчас отменено 75 авиарейсов, десятки отложены. Пассажиров и встречающих просят сверяться с графиком авиасообщения, прежде чем ехать в аэропорт.