 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В аэропорту Торонто из-за конфликта авиакомпаний и заправщиков отменено 75 рейсов

    Разногласия возникли из-за нарушения трудового договора между перевозчиками и компаниями, поставляющими топливо для самолетов

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В международном аэропорту Пирсон канадского Торонто (провинция Онтарио) из-за конфликта авиакомпаний и поставщиков топлива отменяются и задерживаются десятки рейсов. 

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CTV.

    Как уточнили в администрации аэропорта, речь идет о последствиях нарушения трудового договора между перевозчиками и компаниями, поставляющими топливо для самолетов.

    Других подробностей не сообщается.

    Сейчас отменено 75 авиарейсов, десятки отложены. Пассажиров и встречающих просят сверяться с графиком авиасообщения, прежде чем ехать в аэропорт.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi