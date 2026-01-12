В аэропорту Франкфурта отменили почти 100 рейсов

В крупнейшем авиационном узле Германии в аэропорту Франкфурта из-за сильного снегопада и гололеда к утру было отменено 98 из 1052 запланированных на день рейсов.

Как передает Report со ссылкой на DW, об этом сообщил оператор аэропорта компания Fraport.

"Пассажирам настоятельно рекомендуется проверять статус рейса перед поездкой в ​​аэропорт и выделять дополнительное время на дорогу с учетом погодных условий",- говорится в сообщении.

Немецкая метеорологическая служба (DWD) выпустила предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, связанных с гололедом в некоторых районах земли Гессен, где расположен аэропорт Франкфурта.