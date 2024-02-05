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В аэропортах Токио из-за снегопада отменили более 70 рейсов

В аэропортах Токио из-за снегопада отменили более 70 рейсов По меньшей мере несколько десятков рейсов отменены в токийских аэропортах Нарита и Ханэда из-за снегопада в центральном столичном регионе.
Другие страны
5 февраля 2024 г. 09:11
В аэропортах Токио из-за снегопада отменили более 70 рейсов

По меньшей мере несколько десятков рейсов отменены в токийских аэропортах Нарита и Ханэда из-за снегопада в центральном столичном регионе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении авиакомпаний, которые предупреждают пассажиров об изменениях в связи с погодными условиями.

Крупнейшие авиакомпании страны - Japan Airlines и All Nippon Airways - отменили более 70 рейсов из столичных аэропортов в порты других населенных пунктов, в том числе Осаки, Саппоро, Нагои и Фукуоки.

Перевозчики предупреждают о возможности дополнительных изменений в расписании в связи с погодными условиями.

По прогнозам синоптиков, в столичном регионе Японии может выпасть до 8 см снега в ближайшие сутки. В горных районах интенсивность выпадения осадков за тот же период составит 25-40 см.

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Версия на английском языке More than 70 flights canceled at Tokyo airports due to snowfall

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