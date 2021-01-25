В Абу-Даби открылось израильское посольство

Израильское посольство открылось в Абу-Даби, куда прибыл глава миссии еврейского государства в ОАЭ Эйтан Наэ.

Израильское посольство открылось в Абу-Даби, куда прибыл глава миссии еврейского государства в ОАЭ Эйтан Наэ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба израильского МИД.

"Посольство Израиля в Абу-Даби было официально открыто сегодня с прибытием в страну представителя дипломатической миссии Эйтана Наэ", - говорится в сообщении. Ранее кабмин ОАЭ одобрил открытие посольства страны в Тель-Авиве.

Отметим, что 15 сентября в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку окрестили на Западе "Авраамовыми соглашениями" в память о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были установлены дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.