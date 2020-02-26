В 33 странах мира зафиксированы случаи заражения коронавирусом

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В 33 странах мира зафиксированы 80 980 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Позвольте представить вам обновленную информацию по состоянию на сегодня. Мы насчитываем 80 980 случаев заражения COVID-19 в 33 странах по всему миру", - сказал Клюге.По его словам, вспышкой затронуты 13 европейских стран, а 96,5% случаев зарегистрированы в Китае.