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Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,7 тысяч человек

​Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,7 тысяч человек

Число жертв нового коронавируса в Китае составило 2 715 человек, выздоровели более 29,7 тыс., количество случаев заражения с момента вспышки заболевания превысило 78 тыс.

Как передает Report, об этом 26 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

25 февраля ведомство проинформировало о более чем 77,6 тыс. инфицированных, 2 663 жертвах и более 27,3 тыс. выздоровевших.

Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 3,47% вместо 3,42% днем ранее.

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