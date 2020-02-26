​Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,7 тысяч человек

Число жертв нового коронавируса в Китае составило 2 715 человек, выздоровели более 29,7 тыс., количество случаев заражения с момента вспышки заболевания превысило 78 тыс.

Как передает Report, об этом 26 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

25 февраля ведомство проинформировало о более чем 77,6 тыс. инфицированных, 2 663 жертвах и более 27,3 тыс. выздоровевших.

Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 3,47% вместо 3,42% днем ранее.