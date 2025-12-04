Узбекистан предложил провести у себя в 2026 году совещание экспертов ОБСЕ

Пример Азербайджана и Армении продемонстрировал, что даже самые сложные и затянувшиеся проблемы могут быть решены при наличии политической воли.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов на 32-ом заседании СМИД ОБСЕ в Вене.

По его словам, продвижение на пути к миру должно приветствоваться и поддерживаться.

Говоря о Центральной Азии в целом, Саидов подчеркнул, что регион вступает в новый этап развития, основанный на доверии, дружбе и взаимном уважении - ценностях, лежащих в основе ОБСЕ.

По его словам, регион постепенно интегрируется в мировую экономику, расширяя транзитный и экспортный потенциал и внося вклад в стабильность и устойчивое развитие. Консультативные встречи лидеров стран региона [с участием Азербайджана] стали символом этой трансформации и важным инструментом координации стратегического подхода.

"Наш опыт показывает, что даже в условиях глобальной напряженности регионы способны формировать стабильные и независимые центры сотрудничества, привлекая растущий интерес международного сообщества. Положительный опыт регионального взаимодействия демонстрирует, как можно на практике реализовать основные принципы Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта", - отметил глава МИД Узбекистана.

Саидов предложил в 2026 году организовать в Узбекистане совещание на уровне экспертов, посвященное оценке потенциала региональной интеграции Центральной Азии в укреплении международной безопасности и стабильности.

"Мы рассчитываем на активную поддержку Швейцарии как будущего председателя, а также всех государств-участников в подготовке и успешном проведении этого важного мероприятия", - добавил он.