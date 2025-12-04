Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Узбекистан предложил провести у себя в 2026 году совещание экспертов ОБСЕ

    Другие страны
    • 04 декабря, 2025
    • 15:40
    Узбекистан предложил провести у себя в 2026 году совещание экспертов ОБСЕ

    Пример Азербайджана и Армении продемонстрировал, что даже самые сложные и затянувшиеся проблемы могут быть решены при наличии политической воли.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов на 32-ом заседании СМИД ОБСЕ в Вене.

    По его словам, продвижение на пути к миру должно приветствоваться и поддерживаться.

    Говоря о Центральной Азии в целом, Саидов подчеркнул, что регион вступает в новый этап развития, основанный на доверии, дружбе и взаимном уважении - ценностях, лежащих в основе ОБСЕ.

    По его словам, регион постепенно интегрируется в мировую экономику, расширяя транзитный и экспортный потенциал и внося вклад в стабильность и устойчивое развитие. Консультативные встречи лидеров стран региона [с участием Азербайджана] стали символом этой трансформации и важным инструментом координации стратегического подхода.

    "Наш опыт показывает, что даже в условиях глобальной напряженности регионы способны формировать стабильные и независимые центры сотрудничества, привлекая растущий интерес международного сообщества. Положительный опыт регионального взаимодействия демонстрирует, как можно на практике реализовать основные принципы Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта", - отметил глава МИД Узбекистана.

    Саидов предложил в 2026 году организовать в Узбекистане совещание на уровне экспертов, посвященное оценке потенциала региональной интеграции Центральной Азии в укреплении международной безопасности и стабильности.

    "Мы рассчитываем на активную поддержку Швейцарии как будущего председателя, а также всех государств-участников в подготовке и успешном проведении этого важного мероприятия", - добавил он.

    Özbəkistan XİN: Bakı və İrəvanın sülhə doğru atdıqları addımlar alqışlanmalı və dəstəklənməlidir
    Uzbek FM: Azerbaijan–Armenia progress shows that complex issues can be resolved
