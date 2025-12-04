Özbəkistan XİN: Bakı və İrəvanın sülhə doğru atdıqları addımlar alqışlanmalı və dəstəklənməlidir
- 04 dekabr, 2025
- 16:17
Azərbaycan və Ermənistan nümunəsi göstərdi ki, hətta ən mürəkkəb və uzunmüddətli problemlər belə siyasi iradə olduqda həll edilə bilər.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Özbəkistanın xarici işlər naziri Baxtiyor Saidov Vyanada keçirilən ATƏT XİN-in 32-ci iclasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, sülhə doğru irəliləyiş alqışlanmalı və dəstəklənməlidir.
Ümumilikdə Mərkəzi Asiya haqqında danışan Saidov vurğulayıb ki, region etimad, dostluq və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan - ATƏT-in əsasını təşkil edən dəyərlərə əsaslanan inkişafın yeni mərhələsinə qədəm qoyur.
Onun sözlərinə görə, region tədricən dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunur, tranzit və ixrac potensialını genişləndirir və sabitliyə və davamlı inkişafa töhfə verir. Region liderlərinin (Azərbaycanın iştirakı ilə) məşvərət görüşləri bu transformasiyanın simvoluna və strateji yanaşmanın koordinasiyasının vacib alətinə çevrilib.
"Təcrübəmiz göstərir ki, qlobal gərginlik şəraitində belə regionlar beynəlxalq ictimaiyyətin artan marağını cəlb edərək, sabit və müstəqil əməkdaşlıq mərkəzləri formalaşdıra bilərlər. Regional qarşılıqlı fəaliyyətin müsbət təcrübəsi BMT Nizamnaməsinin və Helsinki Yekun Aktının əsas prinsiplərinin praktikada necə həyata keçirilə biləcəyini nümayiş etdirir", - deyə Özbəkistan XİN başçısı qeyd edib.
Saidov 2026-cı ildə Özbəkistanda beynəlxalq təhlükəsizlik və sabitliyin gücləndirilməsində Mərkəzi Asiyanın regional inteqrasiyasının potensialının qiymətləndirilməsinə həsr olunmuş ekspert səviyyəsində müşavirənin təşkil edilməsini təklif edib.
"Biz gələcək sədr ölkəsi kimi İsveçrənin, eləcə də bu mühüm tədbirin hazırlanması və uğurla keçirilməsində bütün iştirakçı dövlətlərin fəal dəstəyinə ümid edirik", - deyə o əlavə edib.