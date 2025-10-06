Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Урсула фон дер Ляйен: Европе нужно единство для преодоления вызовов

    Президент РФ Владимир Путин пользуется самым старым методом - "разделяй и властвуй".

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляейн на заседании парламента вечером 6 октября.

    На мероприятии рассматривались два вотума о недоверии ЕК.

    Она вновь призвала к единству для решения стоящих перед ЕС внутренних и внешних вызовов.

    "Мир находится в самом опасном и неустойчивом состоянии за последние десятилетия. Европа пребывает в режиме повышенной готовности. От безрассудных вторжений в воздушное пространство до попыток экономического принуждения. От беспощадных атак на Украину до прямых угроз нашей собственной безопасности. Европа подвергается угрозам с Востока, сталкивается с вызовами изнутри", - заявила она.

    По словам главы ЕК, суть единства не обязательно в молчаливом соглашении по всем вопросам, наоборот напряжение и дебаты являются неотъемлемой и важной частью политического процесса. Но Европе нужно сплотиться вокруг общей цели, чтобы обеспечить безопасность населения.

    По ее словам, противники ЕС не только готовы использовать любые разногласия, они активно провоцируют их с самого начала. "Путин возложил вину за свою продолжающуюся агрессивную войну против Украины на Европу. Он злорадствовал, употребляя выражения "трещины в здании Европы" и "пошатнувшее единство" внутри нашего союза", - сказала она, добавив, что в этом ему помогают его "послушные друзья в Европе, которые делают его работу за него".

    Фон дер Ляйен признала, что есть реальная обеспокоенность некоторыми вопросами. Это касается Газы, Украины, торговли, отношений с США, а также экономической безопасности, стоимости жизни и прочего.

