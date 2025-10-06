İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    AK sədri: Çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün Avropanın birliyə ehtiyacı var

    Digər ölkələr
    • 06 oktyabr, 2025
    • 20:11
    AK sədri: Çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün Avropanın birliyə ehtiyacı var

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin köhnə metoddan - "parçala və hökm sür" metodundan istifadə edir.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Avropa Komissiyasının (AK) sədri Ursula fon der Lyayen parlamentin iclasında deyib.

    Tədbirdə AK-ya qarşı iki etimadsızlıq votumuna baxılıb.

    Ursula fon der Lyayen yenidən Avropa İttifaqının üzləşdiyi daxili və xarici problemləri həll etmək üçün birliyə çağırıb.

    Avropa Komissiyası Ursula fon der Lyayen
    Урсула фон дер Ляйен: Европе нужно единство для преодоления вызовов
    Ursula von der Leyen calls for European unity to overcome challenges

    Son xəbərlər

    20:33
    Foto

    Gəncənin raket atəşinə tutulması əmrinin Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən verildiyi məhkəmədə növbəti dəfə təsdiqlənib

    Hadisə
    20:33

    İllinoys və Çikaqo Trampı Milli Qvardiya səfərbərliyinə görə məhkəməyə verib

    Digər ölkələr
    20:26

    Azərbaycanlı basketbolçu: "MDB Oyunlarında iştirak etmək bizə yaxşı təcrübə qazandıracaq"

    Komanda
    20:15

    Hakan Fidan: TDT-nin 12-ci Zirvə Görüşünün Qəbələdə keçirilməsi olduqca qürurvericidir

    Xarici siyasət
    20:11

    AK sədri: Çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün Avropanın birliyə ehtiyacı var

    Digər ölkələr
    20:10

    Misirdə HƏMAS və İsrail arasında danışıqlar başlayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:51

    Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    19:43
    Foto

    Biləsuvarda yeniyetmə və gənclər arasında veloyürüş keçirilib

    Fərdi
    19:24

    Ersin Tatar: Azərbaycanla münasibətlər güclənərək ortaq gələcəyimizin təminatı olmağa davam edəcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti