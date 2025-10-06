AK sədri: Çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün Avropanın birliyə ehtiyacı var
Digər ölkələr
- 06 oktyabr, 2025
- 20:11
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin köhnə metoddan - "parçala və hökm sür" metodundan istifadə edir.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Avropa Komissiyasının (AK) sədri Ursula fon der Lyayen parlamentin iclasında deyib.
Tədbirdə AK-ya qarşı iki etimadsızlıq votumuna baxılıb.
Ursula fon der Lyayen yenidən Avropa İttifaqının üzləşdiyi daxili və xarici problemləri həll etmək üçün birliyə çağırıb.
