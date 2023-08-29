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Уровень поддержки Трампа среди республиканцев снизился до 50% впервые с 2022 года

Уровень поддержки Трампа среди республиканцев снизился до 50% впервые с 2022 года Только половина американских избирателей - сторонников Республиканской партии готовы отдать свой голос за Дональда Трампа на предстоящих праймериз, что отражает рекордное снижение уровня поддержки бывшего президента с лета 2022 года.
Другие страны
29 августа 2023 г. 13:04
Уровень поддержки Трампа среди республиканцев снизился до 50% впервые с 2022 года

Только половина американских избирателей - сторонников Республиканской партии готовы отдать свой голос за Дональда Трампа на предстоящих праймериз, что отражает рекордное снижение уровня поддержки бывшего президента с лета 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По данным исследования, рейтинг Трампа упал на шесть процентных пунктов по сравнению с показателями опроса, проведенного на прошлой неделе до трансляции дебатов претендентов на пост президента США от Республиканской партии, в которых экс-президент не участвовал.

"50% избирателей-республиканцев планируют проголосовать за Дональда Трампа на праймериз", - говорится в отчете аналитической службы университета Emerson College.

Отмечается, что это самый низкий показатель за всю историю проведения опросов Emerson College. Уровень поддержки Трампа не опускался ниже 55% с июля 2022 года, а в апреле текущего года за него готово было проголосовать рекордное число опрошенных республиканцев - 62%.

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Версия на английском языке Trump drops 6 points in post-debate GOP poll
Версия на азербайджанском языке Respublikaçıların Trampa dəstəyi 2022-ci ildən bəri ilk dəfə 50%-ə düşüb

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