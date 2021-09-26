Ураган "Сэм" в Атлантике усилился до четвертой категории

Ураган "Сэм" в Атлантическом океане усилился до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.

Ураган "Сэм" в Атлантическом океане усилился до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет более 61 м/с. "Сэм" находится на расстоянии около 1 655 км к юго-востоку от Ливардских островов в Карибском море и движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 17 км/ч. По оценкам метеорологов, в течение дня ожидается усиление урагана.

Природное явление отслеживалось со среды под номером "18", однако в четверг усилилось до шторма и получило название "Сэм", став 18-м названным штормом за весь сезон ураганов 2021 года. В пятницу скорость его порывов достигла 33 м/с, что соответствует урагану первой категории.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.