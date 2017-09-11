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    Ураган Ирма обрушился на американский штат Флорида

    В результате урагана пострадавшими могут оказаться более 30 млн человек

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ На остров Марко рядом с побережье американского штата Флорида обрушился ураган «Ирма».

    Как передает Report, власти прогнозируют, что в результате урагана пострадавшими могут оказаться более 30 млн человек. 6,3 млн жителей штата подлежат эвакуации, во временных убежищах было размещено 114 тыс. человек.

    В настоящий момент урагану была присвоена третья категория мощности, скорость ветра достигает 185 км/час.

    Ожидается, что основной удар урагана «Ирма» придется на город Санкт-Петербург во Флориде.

    На Карибских островах жертвами урагана «Ирма» стали 22 человека.

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