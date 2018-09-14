Ураган "Флоренс" ударил по Восточному побережью США - ВИДЕО

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Мощный ураган "Флоренс" добрался до побережья Северной Каролины.

Как передает Report, об этом сообщили в американском Национальном центре по предупреждению об ураганах.

Скорость ветра в урагане достигает 160 километров в час, однако сам он передвигается медленно — со скоростью около девяти километров в час. Из-за этого проливные дожди создают опасность наводнений.

Ураган слабеет. Изначально скорость ветра в нём была 215 километров в час. Однако он всё ещё остаётся одним из самых мощных за несколько лет.

В некоторых штатах из-за него введён режим чрезвычайного положения, местами проводится эвакуация. Под угрозой находятся штаты Джорджия, Вирджиния, Южная Каролина, Мэриленд.