Умеров встретился в Давосе с Уиткоффом и Кушнером

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на мирных переговорах, встретился в Давосе с представителями президента США - Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом Рустем Умеров сообщил в своем телеграм-канале.

"Основные темы - экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности. Партнеров проинформировали об очередных российских обстрелах гражданской инфраструктуры, в частности о ситуации в Киеве, где из-за ударов миллионы людей остались без света и тепла", - написал Умеров.

Ранее и американская, и российская сторона сообщили, что Уиткофф и Кушнер завтра посетят Москву, где у них запланирована очередная встреча с президентом Владимиром Путиным. В тот же день в Давос прибудет президент Украины Владимир Зеленский и проведет встречу с Дональдом Трампом.