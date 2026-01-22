Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Умеров встретился в Давосе с Уиткоффом и Кушнером

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на мирных переговорах, встретился в Давосе с представителями президента США - Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом Рустем Умеров сообщил в своем телеграм-канале.

    "Основные темы - экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности. Партнеров проинформировали об очередных российских обстрелах гражданской инфраструктуры, в частности о ситуации в Киеве, где из-за ударов миллионы людей остались без света и тепла", - написал Умеров.

    Ранее и американская, и российская сторона сообщили, что Уиткофф и Кушнер завтра посетят Москву, где у них запланирована очередная встреча с президентом Владимиром Путиным. В тот же день в Давос прибудет президент Украины Владимир Зеленский и проведет встречу с Дональдом Трампом.

    Ukrayna rəsmisi Davosda ABŞ prezidentinin nümayəndələri ilə görüşüb

