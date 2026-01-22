İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ukrayna rəsmisi Davosda ABŞ prezidentinin nümayəndələri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    • 22 yanvar, 2026
    • 06:50
    Ukrayna rəsmisi Davosda ABŞ prezidentinin nümayəndələri ilə görüşüb

    Kiyevin sülh danışıqlarında nümayəndə heyətinə rəhbərlik edən Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Umerov Davosda ABŞ prezidentinin nümayəndələri Cared Kuşner və Stiv Uitkoffla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rüstəm Umerov özünün telegram kanalında məlumat verib.

    "Əsas mövzular iqtisadi inkişaf, müharibədən sonrakı yenidənqurma və təhlükəsizlik zəmanətləridir. Tərəfdaşlara Rusiyanın mülki infrastrukturu atəşə tutması, xüsusən də Kiyevdəki vəziyyət barədə məlumat verildi, çünki hücumlar milyonlarla insanı elektrik enerjisi və istiliksiz qoyub", - deyə Umerov yazıb.

    Bundan əvvəl həm Amerika, həm də Rusiya tərəfləri Uitkov və Kuşnerin sabah Moskvaya səfər edəcəklərini və orada Prezident Vladimir Putinlə görüşəcəklərini açıqlayıblar. Elə həmin gün Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Donald Trampla görüşmək üçün Davosa gədəcək.

    Ukrayna ABŞ müharibə
    Умеров встретился в Давосе с Уиткоффом и Кушнером

    Son xəbərlər

    06:50

    Ukrayna rəsmisi Davosda ABŞ prezidentinin nümayəndələri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    06:13

    Pakistanın Baş naziri Rusiyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    05:41

    "The Times": Amerika ordusu Arktikada təhlükəsizliyi təkbaşına təmin etmək iqtidarında deyil

    Digər ölkələr
    05:23

    Finlandiya Prezidenti: Qrenlandiya ilə bağlı dəhşətli ssenarinin qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    04:45

    Putin Alyaska və Qrenlandiyanın qiymətlərini müqayisə edib

    Digər ölkələr
    04:16
    Foto

    Los-Anceles şəhərində 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü anılıb

    Xarici siyasət
    03:48

    Ronaldu karyerasında 960-cı qolunu vurub

    Futbol
    03:16

    NYT: Danimarka Qrenlandiyanın bir hissəsini hərbi bazalar üçün ABŞ-yə təhvil verə bilər

    Digər ölkələr
    02:51

    Moskva ABŞ-nin növbəti razılaşmasının Kanada ilə ola biləcəyini irəli sürüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti