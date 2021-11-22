О нас
Report Georgia
Аудио новости

Умерла бывшая первая леди Кипра 

Умерла бывшая первая леди Кипра  Бывшая первая леди Кипра Мими Киприану умерла в понедельник на 90-м году жизни.
Другие страны
22 ноября 2021 г. 21:16
Умерла бывшая первая леди Кипра 
Мими Киприану

Бывшая первая леди Кипра Мими Киприану умерла в понедельник на 90-м году жизни.

Как передает Report, слова сочувствия ее семье в Twitter выразил президент страны Никос Анастасиадис.

"Я был опечален, узнав об уходе из жизни Мими Киприану, самой первой среди первых леди Республики Кипр. Мои искренние соболезнования сыновьям Ахиллесу и Маркосу Киприану", - написал кипрский лидер.

Мими была супругой Спироса Киприану (1932-2002), который исполнял обязанности главы государства после смерти первого лидера страны, архиепископа Макариоса III, в 1977-1978 годах, а затем занимал пост президента в течение 10 лет - в 1978-1988 годах.

Мими Киприану, в девичестве Пагатроклитон, выросла в греческом городе Верия. Их брак со Спиросом Кипрану продолжался с 1956 года до смерти политика в 2002 году. Их сын Маркос в разные годы был еврокомиссаром по здравоохранению, министром финансов Кипра и - так же как в свое время его отец - главой кипрского МИД.

Согласно информации, размещенной на сайте газеты Phileleftheros, последние дни жизни Мими Киприану провела в больнице общего профиля в Никосии. Причина ее смерти в сообщении не указывается.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
19 ноября 2021 г. 21:32
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
16 ноября 2021 г. 12:33
Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
20 ноября 2021 г. 18:41
Сульшер покинул пост главного тренера Манчестер Юнайтеда
Сульшер покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтеда"
21 ноября 2021 г. 14:34
Руководство Манчестер Юнайтед уволит главного тренера
Руководство "Манчестер Юнайтед" уволит главного тренера
21 ноября 2021 г. 12:22
Американский боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира
Американский боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира
21 ноября 2021 г. 11:59
Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль на ЧМ в Баку
Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль на ЧМ в Баку
21 ноября 2021 г. 15:09
Боксер Портер объявил о завершении карьеры
Боксер Портер объявил о завершении карьеры
21 ноября 2021 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi