Умерла бывшая первая леди Кипра

Бывшая первая леди Кипра Мими Киприану умерла в понедельник на 90-м году жизни.

Бывшая первая леди Кипра Мими Киприану умерла в понедельник на 90-м году жизни.

Как передает Report, слова сочувствия ее семье в Twitter выразил президент страны Никос Анастасиадис.

"Я был опечален, узнав об уходе из жизни Мими Киприану, самой первой среди первых леди Республики Кипр. Мои искренние соболезнования сыновьям Ахиллесу и Маркосу Киприану", - написал кипрский лидер.

Мими была супругой Спироса Киприану (1932-2002), который исполнял обязанности главы государства после смерти первого лидера страны, архиепископа Макариоса III, в 1977-1978 годах, а затем занимал пост президента в течение 10 лет - в 1978-1988 годах.

Мими Киприану, в девичестве Пагатроклитон, выросла в греческом городе Верия. Их брак со Спиросом Кипрану продолжался с 1956 года до смерти политика в 2002 году. Их сын Маркос в разные годы был еврокомиссаром по здравоохранению, министром финансов Кипра и - так же как в свое время его отец - главой кипрского МИД.

Согласно информации, размещенной на сайте газеты Phileleftheros, последние дни жизни Мими Киприану провела в больнице общего профиля в Никосии. Причина ее смерти в сообщении не указывается.