Умер звезда итальянского сериала "Спрут" Ремо Джироне

Итальянский актер Ремо Джироне скончался в Монако в возрасте 76 лет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на СМИ.

Джироне снялся в более чем 50 фильмах, но получил известность благодаря роли мафиози Тано Каридди в сериале "Спрут", с которым сначала сражается комиссар Каттани, а затем судья Сильвия Конти.

Он также снимался в таких голливудских фильмах, как "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнголда и "Великий уравнитель 3" Антуана Фукуа.