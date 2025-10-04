Умер звезда итальянского сериала "Спрут" Ремо Джироне
Другие страны
- 04 октября, 2025
- 13:48
Итальянский актер Ремо Джироне скончался в Монако в возрасте 76 лет.
Об этом сообщает Report со ссылкой на СМИ.
Джироне снялся в более чем 50 фильмах, но получил известность благодаря роли мафиози Тано Каридди в сериале "Спрут", с которым сначала сражается комиссар Каттани, а затем судья Сильвия Конти.
Он также снимался в таких голливудских фильмах, как "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнголда и "Великий уравнитель 3" Антуана Фукуа.
