    Умер звезда итальянского сериала "Спрут" Ремо Джироне

    Другие страны
    • 04 октября, 2025
    • 13:48
    Умер звезда итальянского сериала Спрут Ремо Джироне

    Итальянский актер Ремо Джироне скончался в Монако в возрасте 76 лет.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на СМИ.

    Джироне снялся в более чем 50 фильмах, но получил известность благодаря роли мафиози Тано Каридди в сериале "Спрут", с которым сначала сражается комиссар Каттани, а затем судья Сильвия Конти.

    Он также снимался в таких голливудских фильмах, как "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнголда и "Великий уравнитель 3" Антуана Фукуа.

    Италия актер
