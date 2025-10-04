"Sprut" serialının ulduzu Remo Cirone vəfat edib
- 04 oktyabr, 2025
- 14:23
İtaliyalı aktyor Remo Cirone 76 yaşında Monakoda vəfat edib.
Bu barədə "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Cirone 50-dən çox filmdə rol alıb, lakin əvvəlcə komissar Kattaninin, sonra isə hakim Silvia Kontinin mübarizə apardığı "Sprut" ("La Piovra" – red.) serialındakı mafioz Tano Kariddi rolu ilə şöhrət qazanıb.
O, həmçinin Ceyms Menqoldun "Ford Ferrariyə qarşı" və Antuan Fukuanın "Daha bərabərləşdirici 3" kimi Hollivud filmlərində çəkilib.
