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Умер мэр Загреба

Умер мэр Загреба Градоначальник Загреба Милан Бандич скончался на 66-м году жизни от последствий инфаркта.
Другие страны
28 февраля 2021 г. 12:14
Умер мэр Загреба
Милан Бандич

Градоначальник Загреба Милан Бандич скончался на 66-м году жизни от последствий инфаркта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила администрация города.

"С глубокой скорбью оповещаем гражданок и граждан, коллег, друзей, загребскую и хорватскую общественность, что неожиданно сегодня, 28 февраля, на 66-м году жизни от последствий инфаркта умер градоначальник Загреба Милан Бандич. Он жил ради своего города и загребчан, которые для него во всяком деле были на первом месте, ради работы, которую делал с любовью и энергией, отдавая всего себя без остатка на протяжении 21 года", - отметила городская администрация.

В годы руководства Бандича хорватской столицей в ней при его поддержке появились памятники Александру Пушкину, Сергею Есенину и Юрию Гагарину. В ноябре 2018 года Бандич получил Орден Дружбы от президента РФ Владимира Путина, которым гордился, несмотря на критику политических противников.

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