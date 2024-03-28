Умер лауреат Нобелевской премии по экономике

Лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман скончался на 91 году жизни.

Лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман скончался на 91 году жизни.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на его приемную дочь Дебору Трейсман.

Ученый получил Нобелевскую премию в 2002 году «за применение психологической методики в экономической науке, в особенности - при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности».

Канеман родился в марте 1934 года в Тель-Авиве. Ученый был одним из основоположников поведенческой экономики, автором теории перспектив, описывающей принятие решений в условиях неопределенности и риска.