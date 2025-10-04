Украинский спецназ атаковал корабль-носитель ракет "Град"

Силы специальных операций Украины раскрыли детали операции по поражению российского малого ракетного корабля "Град" в Карелии.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ССО.

Согласно сообщению, операция произошла в 04:31 4 октября в Онежском озере.

"Спецназовцы поразили малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М" (бортовой номер 575), когда он направлялся из Балтийского в Каспийское море. Удар пришелся на правую часть отсека силовой установки, что привело к серьезным повреждениям судна. Дополнительные подробности пока уточняются", - говорится в информации.

"Град" является одним из самых новых кораблей России. Он был введен в состав Балтийского флота 29 декабря 2022 года. Основным вооружением судна является ракетный комплекс "Калибр-НК".