İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Ukrayna xüsusi təyinatlıları "Qrad" raketdaşıyan gəmisinə hücum edib

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2025
    • 16:20
    Ukrayna xüsusi təyinatlıları Qrad raketdaşıyan gəmisinə hücum edib

    Ukrayna Xüsusi Əməliyyat Qüvvələri (XƏQ) Kareliyada Rusiyanın "Qrad" kiçik raket gəmisinin məhv edilməsi əməliyyatının təfərrüatlarını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" XƏQ-in mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, əməliyyat oktyabrın 4-də səhər saat 04:31-də Oneqa gölündə baş tutub.

    "Xüsusi təyinatlılar 21631 layihəli "Buyan-M" kiçik raket gəmisini (göyərtə nömrəsi 575) Baltik dənizindən Xəzər dənizinə doğru hərəkət edərkən vurublar. Zərbə hərəkət bölməsinin sağ tərəfinə dəyib, gəmiyə ciddi ziyan dəyib. Hələlik əlavə detallar dəqiqləşdirilir", - məlumatda deyilir.

    "Qrad" Rusiyanın ən yeni gəmilərindən biridir. O, 29 dekabr 2022-ci ildə Baltik Donanmasının istifadəsinə verilib. Gəminin əsas silahı "Kalibr-NK" raket sistemidir.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi raket gəmisi PUA
    Украинский спецназ атаковал корабль-носитель ракет "Град"
    Ukraine's Special Operations Forces strike Russian missile ship

    Son xəbərlər

    16:47

    Azərbaycan Türkiyədən tekstil məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci 3 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    16:46

    Azərbaycanın U-21 millisinin yeni baş məşqçisi açıqlanıb

    Futbol
    16:43

    Fransada illik gəliri 250 min avrodan çox olan vətəndaşlara vergi tətbiq edilə bilər

    Digər ölkələr
    16:42

    Azərbaycanın ikinci dəfə ev sahibliyi etdiyi Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi başa çatıb

    COP29
    16:41

    Kamçatkada Vilyuçinski vulkanına dırmaşan turist ölüb

    Digər ölkələr
    16:24

    Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək

    Ekologiya
    16:22
    Foto

    QMİ sədri: ABŞ və Azərbaycan dini konfessiyaları arasındakı dostluq iki xalqın mənafeyinə xidmət edir

    Xarici siyasət
    16:22

    Azərbaycanda 6 ayda neft və qaz hasilatı və xidmətlərindən daxilolmalar 835 milyon manatı ötüb

    Energetika
    16:20

    Ukrayna xüsusi təyinatlıları "Qrad" raketdaşıyan gəmisinə hücum edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti