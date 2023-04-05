Украинский политолог: Армения активно помогает РФ обходить западные санкции

Армения активно помогает Российской Федерации обходить санкции, введенные Западом после российского вторжения в Украину.

Армения активно помогает России обходить санкции, введенные Западом после российского вторжения в Украину.

Как передает Report, об этом заявил глава Центра анализа и стратегий, политолог Игорь Чаленко, отвечая на вопросы журналистов ТВ Верховной Рады.

По его словам, сейчас осуществляются поставки из Европы и Восточной Азии не только товаров, но и аппаратуры для военной промышленности РФ.

"Ереван, который намеревается переориентироваться на Запад, на самом деле выступает соучастником кремлевского режима", - добавил он.

Политолог отметил, что если в 2021 году товарооборот между Ереваном и Москвой составлял 840 млн долларов, то в 2022 – это уже 2,4 млрд: "Фактически товарооборот вырос в три раза".

По словам Чаленко, в самой же Армении растет необъяснимый спрос на технологические товары с точки зрения числа населения.

"Только мобильных телефонов в прошлом году завезено в 10 раз больше, чем за год до этого", - сказал политолог.

В заключение И.Чаленко добавил, что многие американские компании отказываются поставлять в Армению чипы, так как понимают, что они впоследствии окажутся в России.