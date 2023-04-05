О нас

Украинский политолог: Армения активно помогает РФ обходить западные санкции

Украинский политолог: Армения активно помогает РФ обходить западные санкции Армения активно помогает Российской Федерации обходить санкции, введенные Западом после российского вторжения в Украину.
Другие страны
5 апреля 2023 г. 13:06
Украинский политолог: Армения активно помогает РФ обходить западные санкции

Армения активно помогает России обходить санкции, введенные Западом после российского вторжения в Украину.

Как передает Report, об этом заявил глава Центра анализа и стратегий, политолог Игорь Чаленко, отвечая на вопросы журналистов ТВ Верховной Рады.

По его словам, сейчас осуществляются поставки из Европы и Восточной Азии не только товаров, но и аппаратуры для военной промышленности РФ.

"Ереван, который намеревается переориентироваться на Запад, на самом деле выступает соучастником кремлевского режима", - добавил он.

Политолог отметил, что если в 2021 году товарооборот между Ереваном и Москвой составлял 840 млн долларов, то в 2022 – это уже 2,4 млрд: "Фактически товарооборот вырос в три раза".

По словам Чаленко, в самой же Армении растет необъяснимый спрос на технологические товары с точки зрения числа населения.

"Только мобильных телефонов в прошлом году завезено в 10 раз больше, чем за год до этого", - сказал политолог.

В заключение И.Чаленко добавил, что многие американские компании отказываются поставлять в Армению чипы, так как понимают, что они впоследствии окажутся в России.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ukrainian political scientist: Armenia actively helping Russia to circumvent Western sanctions

Экслюзивные новости

Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35
Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
3 апреля 2023 г. 13:39
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
1 апреля 2023 г. 14:11
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
31 марта 2023 г. 17:30
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi