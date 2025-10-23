Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    Украинский лидер заявил о причастности к срыву встречи президентов РФ и США

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 19:28
    Украинский лидер заявил о причастности к срыву встречи президентов РФ и США

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он причастен к отмене встречи лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

    Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

    "Введены санкции против российской энергетики. Не будет встречи в Венгрии без Украины. И пока нет "Томагавков". Вот такой результат. Я считаю, что это неплохо", – так он прокомментировал результаты своей встречи с Трампом.

    Трамп 16 октября сообщил по итогам телефонного разговора с Путиным, что стороны договорились встретиться в Будапеште. 17 октября на встрече в Белом доме с Зеленским Трамп проинформировал его об итогах беседы С Путиным.

    23 октября американский лидер заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в венгерской столице из-за бескомпромиссной позиции Москвы в решении российско-украинского конфликта.

    Владимир Зеленский российско-украинская война встреча Путина и Трампа

    Последние новости

    19:50

    Армения и Индия подписали план оборонного сотрудничества на 2026 год

    В регионе
    19:49

    Путин: Новые санкции - это попытка оказать давление на Россию

    В регионе
    19:36

    Генсек НАТО завтра отправится в Великобританию

    Другие страны
    19:31
    Видео

    В сети появились кадры побега грабителей из Лувра

    Другие
    19:28

    Украинский лидер заявил о причастности к срыву встречи президентов РФ и США

    Другие страны
    19:14

    Президент Украины: Путь к миру должен начаться с прекращения огня

    Другие страны
    19:09

    Азербайджан и Турция обсудили развитие экономического сотрудничества

    Бизнес
    18:59

    Зеленский: Украина может бить собственными дальнобойными средствами

    Другие страны
    18:59

    Зеленский: Украина должна использовать активы РФ для производства оружия

    Другие
    Лента новостей