Украинский лидер заявил о причастности к срыву встречи президентов РФ и США
- 23 октября, 2025
- 19:28
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он причастен к отмене встречи лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.
Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.
"Введены санкции против российской энергетики. Не будет встречи в Венгрии без Украины. И пока нет "Томагавков". Вот такой результат. Я считаю, что это неплохо", – так он прокомментировал результаты своей встречи с Трампом.
Трамп 16 октября сообщил по итогам телефонного разговора с Путиным, что стороны договорились встретиться в Будапеште. 17 октября на встрече в Белом доме с Зеленским Трамп проинформировал его об итогах беседы С Путиным.
23 октября американский лидер заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в венгерской столице из-за бескомпромиссной позиции Москвы в решении российско-украинского конфликта.