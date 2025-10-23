Украинский лидер заявил о причастности к срыву встречи президентов РФ и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он причастен к отмене встречи лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

"Введены санкции против российской энергетики. Не будет встречи в Венгрии без Украины. И пока нет "Томагавков". Вот такой результат. Я считаю, что это неплохо", – так он прокомментировал результаты своей встречи с Трампом.

Трамп 16 октября сообщил по итогам телефонного разговора с Путиным, что стороны договорились встретиться в Будапеште. 17 октября на встрече в Белом доме с Зеленским Трамп проинформировал его об итогах беседы С Путиным.

23 октября американский лидер заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в венгерской столице из-за бескомпромиссной позиции Москвы в решении российско-украинского конфликта.