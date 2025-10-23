Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, поскольку у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужно цели.

Как передает Report, об этом Д. Трамп заявил журналистам

"Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели", - заявил Трамп журналистам.