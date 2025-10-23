İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Tramp Putinlə Budapeştdə planlaşdırılan görüşü ləğv edib

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2025
    • 01:36
    Tramp Putinlə Budapeştdə planlaşdırılan görüşü ləğv edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə Budapeştdə keçirilməsi planlaşdırılan görüşü ləğv etdiyini açıqlayıb.

    "Report"un xəbərinə görə, D. Tramp bu barədə jurnalistlərə bildirib.

    O, görüşü "lazımi məqsədlərə çata bilməyəcəkləri təəssüratı yarandığı üçün" ləğv etdiyini deyib.

    "Biz prezident Putinlə görüşü ləğv etdik. Hiss olunurdu ki, bu, düzgün deyil. Mənə elə gəlirdi ki, lazımi məqsədə çata bilməyəcəyik", - deyə Tramp jurnalistlərə bildirib.

