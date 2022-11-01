Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения

Турция и ООН должны продолжать переговоры с Россией, чтобы сохранить в силе зерновое соглашение.

Турция и ООН должны продолжать переговоры с Россией, чтобы сохранить в силе зерновое соглашение.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат от правящей партии Украины "Слуга народа" Юрий Камельчук.

По его словам, Турция уже заявляет, что в этом вопросе есть определенные подвижки и, вероятно, не возникнет никаких проблем:

"Хотелось бы верить, что так и будет. Украина не подписывала никаких документов непосредственно с Россией. И Россия, и Украина подписали документы с ООН и Турцией, выступающими гарантами этого соглашения. Именно поэтому во избежание продовольственного кризиса в мире ООН, Турция и США должны оказать давление на Россию".

Депутат подчеркнул, что причина, по которой Россия заявила, что выйдет из "зернового соглашения" и позволит экспортировать зерно из Украины по всему миру, очевидна:

"В этом вопросе они – основной конкурент Украины, и нашли способ переправить в такие страны, как Сирия и Иран достаточное количество сворованного из Херсонской области зерна. Они пытаются любыми путями пополнить бюджет. Нефтегазовые ограничения, нежелание нормальных демократических стран сотрудничать с Россией создают для нее проблемы. Однако есть и такие страны, которые все еще работают с Россией".

Отметим, что 22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регулирует процедуру эскорта зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН и расположенный в Стамбуле совместный координационный центр предусматривает проверку перевозящих зерно кораблей для предотвращении контрабанды оружия и провокаций. Россия 29 октября в одностороннем порядке отказалась от этого соглашения.