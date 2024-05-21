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Испания не будет возвращать посла в Аргентину

Испания не будет возвращать посла в Аргентину Испания приняла решение навсегда отозвать своего посла в Аргентине.
Другие страны
21 мая 2024 г. 16:53
Испания не будет возвращать посла в Аргентину

Испания приняла решение навсегда отозвать своего посла в Аргентине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес на пресс-конференции в Мадриде.

"Посол будет на постоянной основе находиться в Мадриде. Аргентина останется без посла", - отметил он.

Посол Испании покинул страну вчера, 20 мая, но изначально говорилось об отзыве его для консультаций. Решение было принято после того, как президент Аргентины Хавьер Милей обвинил жену премьера Испании Педро Санчеса Бегонью Гомес в коррупции.

В апреле суд в Испании начал следственные действия в отношении Гомес по подозрению в использовании ею связей и коррупции в бизнесе из-за жалобы синдиката "Чистые руки". Премьер-министр Испании после этого на несколько дней приостанавливал исполнение своих служебных обязанностей, но в итоге решил не уходить в отставку.

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Версия на английском языке Spain won’t return its ambassador to Argentina

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