Украина заявила об атаке на одну из ключевых энергетических подстанций РФ

    Другие страны
    25 октября, 2025
    13:10
    Украина атаковала одну из ключевых энергетических подстанций в Волгоградской области России.

    Как передает Report, об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

    По его словам, атаке подверглась подстанция "Балашовская" напряжением 500 кВ.

    "Это ключевой объект Южной энергосистемы РФ, которая обеспечивает энергией Волгоградский военный округ, объекты Минобороны и транспортные энергетические узлы на направлении Саратов-Воронеж. Ранее российская сторона также потеряла аналогичную подстанцию "Вешкайма", - написал он.

