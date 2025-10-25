Украина заявила об атаке на одну из ключевых энергетических подстанций РФ
Другие страны
- 25 октября, 2025
- 13:10
Украина атаковала одну из ключевых энергетических подстанций в Волгоградской области России.
Как передает Report, об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.
По его словам, атаке подверглась подстанция "Балашовская" напряжением 500 кВ.
"Это ключевой объект Южной энергосистемы РФ, которая обеспечивает энергией Волгоградский военный округ, объекты Минобороны и транспортные энергетические узлы на направлении Саратов-Воронеж. Ранее российская сторона также потеряла аналогичную подстанцию "Вешкайма", - написал он.
