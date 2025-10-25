Ukrayna Rusiyanın əsas enerji yarımstansiyalarından birinə hücum edib
Digər ölkələr
- 25 oktyabr, 2025
- 14:29
Ukrayna Rusiyanın Volqoqrad vilayətindəki ölkənin əsas enerji yarımstansiyalarından birinə hücum edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə Mərkəzinin rəhbəri Andrey Kovalenko özünün teleqram kanalında məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, hücum 500 kV-luq "Balaşovskaya" yarımstansiyasına edilib.
"Bu, Rusiyanın Cənub Enerji Sistemindəki əsas obyektdir və Volqoqrad Hərbi Dairəsini, Müdafiə Nazirliyinin obyektlərini və Saratov-Voronej marşrutundakı enerji nəqliyyat qovşaqlarını enerji ilə təmin edir. Rusiya daha əvvəl oxşar yarımstansiya olan "Veşkayma"nı itirmişdi", - o yazıb.
