Украина ввела санкции против президента Беларуси
Другие страны
- 18 февраля, 2026
- 11:55
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ввел санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко.
Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсети Х.
По его словам, санкции введены сегодня за поддержку России в войне против Украины.
