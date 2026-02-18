Украина ввела санкции против президента Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ввел санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсети Х.

По его словам, санкции введены сегодня за поддержку России в войне против Украины.