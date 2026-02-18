Ukrayna Lukaşenkoya qarşı sanksiyalar tətbiq edib
Digər ölkələr
- 18 fevral, 2026
- 11:57
Ukrayna Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya qarşı sanksiyalar tətbiq edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "X" hesabında yazıb.
Onun sözlərinə görə, Belarus Rusiyanın Ukraynaya qarşı apardığı müharibəni dəstəklədiyinə görə sanksiyalar bu gün tətbiq edilib.
