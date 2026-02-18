İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Ukrayna Lukaşenkoya qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    18 fevral, 2026
    • 11:57
    Ukrayna Lukaşenkoya qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Ukrayna Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "X" hesabında yazıb.

    Onun sözlərinə görə, Belarus Rusiyanın Ukraynaya qarşı apardığı müharibəni dəstəklədiyinə görə sanksiyalar bu gün tətbiq edilib.

    Volodimir Zelenski Aleksandr Lukaşenko Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Украина ввела санкции против президента Беларуси
    Ukraine imposes sanctions on Belarusian president

