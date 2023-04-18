Украина санкционировала выход из соглашения с Россией о защите инвестиций

Правительство Украины одобрило выход страны из соглашения с Россией о поощрении и взаимной защите инвестиций. Об этом во вторник сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Правительство Украины одобрило выход страны из соглашения с Россией о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона "О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, - написал Мельничук в Telegram-канале.

Он уточнил, что законопроект предусматривает прекращение действия этого соглашения, заключенного 27 ноября 1998 года в Москве и ратифицированного Украиной 15 декабря 1999 года.