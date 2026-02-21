Украина предлагает ЕС нефтепровод "Одесса-Броды" вместо поврежденной "Дружбы"

Украина предлагает ЕС использовать для транзита нефти в Венгрию и Словакию другие элементы своей нефтетранспортной инфраструктуры, в частности нефтепровод "Одесса-Броды", вместо поврежденного российской атакой нефтепровода "Дружба".

Как передает report, об этом сообщает газета "Украинская правда" со ссылкой на письмо миссии Украины при Европейском Союзе.

"В контексте обеспечения безопасности поставок нефти в европейские страны, в частности в Венгрию и Словакию, Киев предлагает рассмотреть возможность транспортировки нефти с использованием существующей нефтетранспортной инфраструктуры Украины. В частности, такая логистика могла бы быть организована или через нефтетранспортную систему Украины, или морским путем с последующей перевалкой в морских портах и транспортировкой по нефтепроводу "Одесса-Броды" далее в государства-члены Европейского Союза", - предложила Украина.