    Украина предлагает ЕС нефтепровод "Одесса-Броды" вместо поврежденной "Дружбы"

    Другие страны
    • 21 февраля, 2026
    • 11:35
    Украина предлагает ЕС использовать для транзита нефти в Венгрию и Словакию другие элементы своей нефтетранспортной инфраструктуры, в частности нефтепровод "Одесса-Броды", вместо поврежденного российской атакой нефтепровода "Дружба".

    Как передает report, об этом сообщает газета "Украинская правда" со ссылкой на письмо миссии Украины при Европейском Союзе.

    "В контексте обеспечения безопасности поставок нефти в европейские страны, в частности в Венгрию и Словакию, Киев предлагает рассмотреть возможность транспортировки нефти с использованием существующей нефтетранспортной инфраструктуры Украины. В частности, такая логистика могла бы быть организована или через нефтетранспортную систему Украины, или морским путем с последующей перевалкой в морских портах и транспортировкой по нефтепроводу "Одесса-Броды" далее в государства-члены Европейского Союза", - предложила Украина.

    Ukrayna Aİ-yə zədələnmiş "Drujba" neft kəmərinin əvəzinə "Odessa-Brodı" kəmərini təklif edir
