İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Ukrayna Aİ-yə zədələnmiş "Drujba" neft kəmərinin əvəzinə "Odessa-Brodı" kəmərini təklif edir

    Energetika
    • 21 fevral, 2026
    • 12:00
    Ukrayna Aİ-yə zədələnmiş Drujba neft kəmərinin əvəzinə Odessa-Brodı kəmərini təklif edir

    Ukrayna Avropa İttifaqına (Aİ) Macarıstana və Slovakiyaya neft tranziti üçün Rusiyanın hücumu nəticəsində zədələnmiş "Drujba" neft kəməri əvəzinə "Odessa-Brodı" kəmərindən istifadə etməyi təklif edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ukrainska pravda" qəzeti bu ölkənin Avropa İttifaqı yanında missiyasının məktubuna istinadən məlumat yayıb.

    "Avropa ölkələrinə, xüsusilə Macarıstana və Slovakiyaya neft tədarükünün təhlükəsizliyinin təmin edilməsi kontekstində Kiyev Ukraynanın mövcud neft nəqli infrastrukturundan istifadə etməklə neft daşınması imkanının nəzərdən keçirilməsini təklif edir. Xüsusilə, belə logistika ya Ukraynanın neft nəqli sistemi vasitəsilə ya da dəniz yolu ilə – dəniz limanlarında yüklərin boşaldılıb yenidən yüklənməsi və daha sonra "Odessa–Brodi" neft kəməri ilə Aİ-yə üzv dövlətlərə nəqli şəklində təşkil oluna bilər", - təklifdə qeyd edilib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Macarıstan Slovakiya “Odessa–Brodi” neft kəməri
    Украина предлагает ЕС нефтепровод "Одесса-Броды" вместо поврежденной "Дружбы"

    Son xəbərlər

    12:32

    Bazar günü Azərbaycanda arabir yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:32

    Naxçıvanı su ilə təmin edən hidrotexniki qurğular yenidən qurulacaq

    İnfrastruktur
    12:27

    Naxçıvanda beş rayonda içməli su təchizatı və kanalizasiya şəbəkələri qurulacaq

    İnfrastruktur
    12:13

    Naxçıvanda üç şəhərdə suvarma və kollektor-drenaj şəbəkələri tikiləcək

    İnfrastruktur
    12:05

    Azərbaycan Badminton Federasiyasında baş katib vəzifəsinə yeni təyinat olub

    Fərdi
    12:01

    Naxçıvanda su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair Tədbirlər Planı təsdiqlənib - CƏDVƏL

    İnfrastruktur
    12:00

    Ukrayna Aİ-yə zədələnmiş "Drujba" neft kəmərinin əvəzinə "Odessa-Brodı" kəmərini təklif edir

    Energetika
    11:50

    Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətinin sabiq vəzifəli şəxsinin həbs müddəti uzadılıb

    Hadisə
    11:49

    "S&P": Ermənistanla Azərbaycan arasında yaxın perspektivdə hərbi eskalasiya ehtimalı azdır

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti