Швеция будет добиваться использования замороженных активов РФ в пользу Украины

Швеция намерена добиваться решения ЕС об использовании замороженных активов РФ для поддержки Украины, несмотря на противоречия по этому вопросу.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

"Мы сделаем все возможное, чтобы все страны поддержали этот план", - сказала министр финансов Швеции Элизабет Свантессон.

По ее словам, "некоторые страны более сдержанны и не хотят делать так много для финансирования Украины, как Швеция, а также северные и балтийские государства".

Отметим, что в настоящее время Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые в настоящее время хранятся в финансовом депозитарии Euroclear, который находится в Брюсселе. Предполагается, что 140 млрд евро из этих средств пойдут на "репарационный кредит" Украине. Ожидается, что данный вопрос будет рассматриваться на саммите ЕС 23-24 октября.