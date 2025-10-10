Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    Швеция будет добиваться использования замороженных активов РФ в пользу Украины

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 14:13
    Швеция будет добиваться использования замороженных активов РФ в пользу Украины

    Швеция намерена добиваться решения ЕС об использовании замороженных активов РФ для поддержки Украины, несмотря на противоречия по этому вопросу.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

    "Мы сделаем все возможное, чтобы все страны поддержали этот план", - сказала министр финансов Швеции Элизабет Свантессон.

    По ее словам, "некоторые страны более сдержанны и не хотят делать так много для финансирования Украины, как Швеция, а также северные и балтийские государства".

    Отметим, что в настоящее время Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые в настоящее время хранятся в финансовом депозитарии Euroclear, который находится в Брюсселе. Предполагается, что 140 млрд евро из этих средств пойдут на "репарационный кредит" Украине. Ожидается, что данный вопрос будет рассматриваться на саммите ЕС 23-24 октября.

    российско-украинская война замороженные активы Швеция Элизабет Свантессон

    Последние новости

    14:58

    ЕК начинает расследование обвинений в шпионаже в адрес еврокомиссара Вархели

    Другие страны
    14:44
    Фото

    В Ходжалинском селе Баллыджа 15 семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    14:37

    В Грузии планируют повысить зарплаты полицейских и военных на 10%

    В регионе
    14:32

    Пакистанский представитель призвал к давлению на страны, совершающие насилие против мирных жителей

    Внешняя политика
    14:31

    Послы G7 собрались на срочную встречу из-за ударов РФ по инфраструктуре

    Другие страны
    14:25

    СМИ: Жители сектора Газа постепенно возвращаются на север, после разрешения ЦАХАЛ

    Другие страны
    14:19

    Рехман Чишти: Трагедии, в которых гибнут невинные люди, не должны повториться

    Внешняя политика
    14:14

    Узбекистан предложил ряд инициатив по укреплению сотрудничества в СНГ

    Внешняя политика
    14:13

    Швеция будет добиваться использования замороженных активов РФ в пользу Украины

    Другие страны
    Лента новостей