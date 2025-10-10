İsveç dondurulan Rusiya aktivlərinin Ukraynanın xeyrinə istifadəsinə nail olmağa çalışacaq
- 10 oktyabr, 2025
- 15:24
İsveç dondurulan Rusiya aktivlərinin Ukraynaya dəstək üçün istifadəsi haqqında Avropa İttifaqı (Aİ) qərarına nail olmaq niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" "Bloomberg"ə istinadən məlumat yayıb.
"Biz bütün ölkələrin bu planı dəstəkləməsi üçün mümkün olan hər şeyi edəcəyik", - İsveç maliyyə naziri Elizabet Svantesson bildirib.
Qeyd edək ki, hazırda Avropa Komissiyası Brüsseldə yerləşən "Euroclear" maliyyə depozitarində saxlanılan təqribən 170 milyard avro həcmində dondurulmuş Rusiya aktivlərinin istifadə edilməsi imkanını nəzərdən keçirir. Gözlənilir ki, sözügedən məsələ oktyabrın 23-24-də keçiriləcək Aİ sammitində müzakirə olunacaq.
