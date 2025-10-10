İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İsveç dondurulan Rusiya aktivlərinin Ukraynanın xeyrinə istifadəsinə nail olmağa çalışacaq

    • 10 oktyabr, 2025
    • 15:24
    İsveç dondurulan Rusiya aktivlərinin Ukraynanın xeyrinə istifadəsinə nail olmağa çalışacaq

    İsveç dondurulan Rusiya aktivlərinin Ukraynaya dəstək üçün istifadəsi haqqında Avropa İttifaqı (Aİ) qərarına nail olmaq niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" "Bloomberg"ə istinadən məlumat yayıb.

    "Biz bütün ölkələrin bu planı dəstəkləməsi üçün mümkün olan hər şeyi edəcəyik", - İsveç maliyyə naziri Elizabet Svantesson bildirib.

    Qeyd edək ki, hazırda Avropa Komissiyası Brüsseldə yerləşən "Euroclear" maliyyə depozitarində saxlanılan təqribən 170 milyard avro həcmində dondurulmuş Rusiya aktivlərinin istifadə edilməsi imkanını nəzərdən keçirir. Gözlənilir ki, sözügedən məsələ oktyabrın 23-24-də keçiriləcək Aİ sammitində müzakirə olunacaq.

    Швеция будет добиваться использования замороженных активов РФ в пользу Украины
    Sweden to push for frozen Russian assets to benefit Ukraine, finance minister says

