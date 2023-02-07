Украина получит около 100 танков Leopard 1 от трех европейских стран

Нидерланды в сотрудничестве с Германией и Данией намерены закупить и поставить Украине около 100 танков Leopard 1.

Нидерланды в сотрудничестве с Германией и Данией намерены закупить и поставить Украине около 100 танков Leopard 1.

Как сообщает Report , об этом заявила глава нидерландского Минобороны Кайсу Оллонгрен.

Речь о танках из запасов оборонной промышленности ФРГ. Отмечается, что страны также намерены поставить запасные части к машинам и боеприпасы.

Министр обороны Германии Борис Писториус также подтвердил, что Украина получит более 100 основных боевых танков Leopard 1A5 от нескольких европейских стран.

"К первому или второму кварталу 2024 года такими танками должно быть оснащено не менее трех украинских батальонов. Поставка техники будет осуществляться поэтапно. К лету Киеву должно быть передано от 20 до 25 танков, а к концу года - до 80. Цель состоит в том, чтобы поставить Украине более 100 танков к первому или второму кварталу 2024 года", - добавил Б.Писториус.