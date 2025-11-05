Украина получила статус "Расширенного партнерства" с JEF

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 14:52
    Украина получила статус "Расширенного партнерства" с Объединенными экспедиционными силами (JEF), соответствующий меморандум подписали министры обороны стран-членов JEF.

    Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в телеграмм канале.

    Объединенные экспедиционные силы (JEF) представляют собой военную коалицию, созданную Великобританией в 2015 году. В её состав входят девять североевропейских стран - Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

    Шмыгаль подчеркнул, что впервые статус "Расширенного партнерства" получило государство, не являющееся членом объединения.

    "Благодарен министру обороны Норвегии Торе Сандвику и министру обороны Великобритании Джону Хили за приглашение. Благодаря инициативе президента Украины Владимира Зеленского страна впервые представлена на заседании министров обороны стран-членов JEF - исторический момент", - написал он в телеграм-канале.

    Шмыгаль отметил, что Украина способна усилить JEF и будет делиться знаниями в сферах противодействия гибридной агрессии, применения сил ПВО, использования дронов, защиты национальной инфраструктуры и нанесения дальних ударов.

    "Планируем участие ВСУ в совместных учениях для достижения полной взаимосовместимости и готовности действовать совместно в кризисных ситуациях", - отметил министр.

    Он добавил, что, в свою очередь Украина ожидает от партнеров доступа к европейским технологиям и производственным мощностям, на базе которых возможно наладить совместное производство.

