Украина получила от Германии зенитные ракетные комплексы Patriot
Другие страны
- 02 ноября, 2025
- 19:23
Киев получил от Берлина зенитные ракетные комплексы Patriot.
Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы укрепили компонент Patriot в украинской противовоздушной обороне. Спасибо Германии и лично канцлеру Фридриху Мерцу за этот наш совместный шаг... Некогда мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены", - написал он.
Украинский лидер не уточнил, в каком количестве осуществлены поставки комплексов.
Зеленский добавил, что переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению ПВО продолжаются как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями систем.
