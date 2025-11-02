Украина получила от Германии зенитные ракетные комплексы Patriot

Киев получил от Берлина зенитные ракетные комплексы Patriot.

Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы укрепили компонент Patriot в украинской противовоздушной обороне. Спасибо Германии и лично канцлеру Фридриху Мерцу за этот наш совместный шаг... Некогда мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены", - написал он.

Украинский лидер не уточнил, в каком количестве осуществлены поставки комплексов.

Зеленский добавил, что переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению ПВО продолжаются как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями систем.