    • 02 ноября, 2025
    • 19:23
    Украина получила от Германии зенитные ракетные комплексы Patriot

    Киев получил от Берлина зенитные ракетные комплексы Patriot.

    Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    "Мы укрепили компонент Patriot в украинской противовоздушной обороне. Спасибо Германии и лично канцлеру Фридриху Мерцу за этот наш совместный шаг... Некогда мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены", - написал он.

    Украинский лидер не уточнил, в каком количестве осуществлены поставки комплексов.

    Зеленский добавил, что переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению ПВО продолжаются как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями систем.

    Ukrayna Almaniyadan "Patriot" zenit-raket sistemləri alıb

