Ukrayna Almaniyadan "Patriot" zenit-raket sistemləri alıb
Digər ölkələr
- 02 noyabr, 2025
- 19:33
Ukrayna Almaniyadan "Patriot" zenit-raket sistemləri alıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski teleqram kanalında bildirib.
"Biz Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemində "Patriot" komponentini gücləndirdik. Bu birgə addım üçün Almaniyaya və şəxsən kansler Fridrix Mertsə təşəkkür. Biz vaxtilə bu hava hücumundan müdafiənin gücləndirilməsini hazırlamışdıq və indi əldə edilən razılaşmalar yerinə yetirilib", - deyə o yazıb.
Ukrayna lideri çatdırılan sistemlərin miqdarını açıqlamayıb.
Zelenski əlavə edib ki, hava hücumundan müdafiə sisteminin gücləndirilməsi üçün gələcək birgə addımlar barədə danışıqlar həm hökumət səviyyəsində, həm də birbaşa sistem istehsalçıları ilə davam edir.
