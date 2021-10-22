Украина получила новую партию военной помощи от США

Министерство обороны Украины заявило о получении третьей партии военной помощи от американского правительства.
Как передает Report, говорится в сообщении министерства, опубликованном в Twitter.
"В Украину прибыла третья, заключительная партия дополнительной международной помощи, касающейся безопасности, на 60 млн долларов от правительства США для нужд украинских вооруженных сил, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и так далее", - отмечается в Twitter. Первая и вторая партии военной помощи США прибыли в Киев 10 и 18 октября.
Договоренности о поставках вооружения от американских партнеров были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в начале сентября, в частности в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом. Кроме ранее согласованного объема 250 млн долларов США, Украина получила от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов США.
Украина получала от США материально-техническую помощь все предыдущие годы. При президенте Дональде Трампе Вашингтон выделил Киеву в рамках военной помощи в 2017 и 2018 годах по 350 млн, в 2019 году - 250 млн, в 2020 году - 300 млн долларов США. В Украину поставлялось нелетальное вооружение и направлялись специалисты для обучения украинской армии. Кроме того, администрация Трампа одобрила продажу Киеву и летального оружия - Украина начала получать противотанковые комплексы Javelin.
До України прибула третя заключна партія додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 млн доларів від Уряду Сполучених Штатів Америки для потреб Збройних Сил України, що включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо. pic.twitter.com/4dgriozXTX