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Украина получила новую партию военной помощи от США

Украина получила новую партию военной помощи от США Министерство обороны Украины заявило о получении третьей партии военной помощи от американского правительства.
Другие страны
22 октября 2021 г. 23:50
Украина получила новую партию военной помощи от США

Министерство обороны Украины заявило о получении третьей партии военной помощи от американского правительства.

Как передает Report, говорится в сообщении министерства, опубликованном в Twitter.

"В Украину прибыла третья, заключительная партия дополнительной международной помощи, касающейся безопасности, на 60 млн долларов от правительства США для нужд украинских вооруженных сил, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и так далее", - отмечается в Twitter. Первая и вторая партии военной помощи США прибыли в Киев 10 и 18 октября.

Договоренности о поставках вооружения от американских партнеров были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в начале сентября, в частности в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом. Кроме ранее согласованного объема 250 млн долларов США, Украина получила от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов США.

Украина получала от США материально-техническую помощь все предыдущие годы. При президенте Дональде Трампе Вашингтон выделил Киеву в рамках военной помощи в 2017 и 2018 годах по 350 млн, в 2019 году - 250 млн, в 2020 году - 300 млн долларов США. В Украину поставлялось нелетальное вооружение и направлялись специалисты для обучения украинской армии. Кроме того, администрация Трампа одобрила продажу Киеву и летального оружия - Украина начала получать противотанковые комплексы Javelin.

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