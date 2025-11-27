Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Украина передала России 14 гражданских лиц

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 20:06
    Украина передала России 14 гражданских лиц

    Украина в одностороннем порядке передала России 14 гражданских лиц.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба проекта "Хочу жить" в телеграм-канате.

    "Сегодня Украина в одностороннем порядке передала России 14 гражданских лиц. Завтра на родину будет возвращена еще одна группа граждан РФ, и такая практика будет продолжаться", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что на сегодняшний день Украине удалось вернуть 372 своих гражданских заложников.

    Украина гражданские лица российско-украинская война Россия
    Фото
    Ukrayna Rusiyaya 14 mülki şəxsi təhvil verib

