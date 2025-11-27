Украина передала России 14 гражданских лиц
27 ноября, 2025
20:06
Украина в одностороннем порядке передала России 14 гражданских лиц.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба проекта "Хочу жить" в телеграм-канате.
"Сегодня Украина в одностороннем порядке передала России 14 гражданских лиц. Завтра на родину будет возвращена еще одна группа граждан РФ, и такая практика будет продолжаться", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день Украине удалось вернуть 372 своих гражданских заложников.
